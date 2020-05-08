Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "riski görün" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında halkı tedbirli olmaya davet etti. Ev dışında mutlaka maske takılması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Bakan Koca, "Tedbiri elden bırakmayın." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsten korunmak için maske kullanılması ve sosyal mesafeye uyulması gerektiğini vurguladı.

Bakan Koca, Twitter hesabında "riski görün" etiketiyle bir video paylaştı.

Maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemine vurgu yapılan videoyla beraber Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın."