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21.03.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle fedakarca mücadele eden binlerce sağlık çalışanı için 3 gün boyunca saat 21.00'da alkış istemişti, Türkiye, Bakan Koca'nın isteğine riayet etti ve sağlık çalışanları 3 gün boyunca alkışlandı. Bakan Koca, 3.gündeki güzel manzarayı Twitter adresinden paylaştı. Yurdun dört bir yanından sağlık çalışanları için alkış sesleri yükseldi. İşte o anlar...

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