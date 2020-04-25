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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 25 Nisan Cumartesi
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre bugün 38.308 hastaya Kovid-19 testi yapılırken 2.861 kişiye tanı konuldu. Son 24 saatte 106 kişi vefat ederken 3.845 kişi taburcu oldu. .
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