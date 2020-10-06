06 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! DSÖ: Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! DSÖ: Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2020 11:04
Güncelleme:06.10.2020 11:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ, Türkiye’nin COVID-19’la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan bir rapor yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor." açıklamasını yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü, 'nin koronavirüsle mücadelesini öven raporu sonrası 'dan bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca, "Avrupa bölgesinde ilk olma özelliği taşıyan bir rapor yayınladı." açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

", Türkiye'nin COVID-19'la mücadelesi konusunda, Avrupa bölgesinde İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN BİR RAPOR yayınladı. Raporda, kararlılıkla uygulanan tedbirler ve çok sektörlü yaklaşım sonucu ulaşılan başarı ele alınıyor. Rapora göre, Türkiye, uygulamalarıyla birçok ülkeye örnek.

DSÖ TÜRKİYE COVID-19 RAPORUNDAN İKİ TESPİT: Ölüm oranları dünya ortalamasının oldukça altında. Türkiye genç nüfusu avantaja çevirdi.

Bakan Koca duyurdu
Bakan Koca duyurdu
Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a gitti
Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'a gitti
A Haber'de seslendiler: Ver mehteri Türkiye
A Haber'de seslendiler: Ver mehteri Türkiye
İletişim Başkanlığından uluslararası topluma Karabağ çağrısı
İletişim Başkanlığından uluslararası topluma Karabağ çağrısı
Şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı çekildi
Şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı çekildi
Canlı yayında Çırpınırdı Karadeniz türküsünü söyledi
Canlı yayında Çırpınırdı Karadeniz türküsünü söyledi
''Başkan Erdoğan'ın desteği çok gurur verici''
''Başkan Erdoğan'ın desteği çok gurur verici''
‘’Azerbaycan ordusu harekatı hızlandırabilir’’
‘’Azerbaycan ordusu harekatı hızlandırabilir’’
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüşmesi sona erdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüşmesi sona erdi
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan çağrısı
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan çağrısı
Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı
Kabine Toplantısı'nın ardından flaş açıklamalar
Kabine Toplantısı'nın ardından flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster