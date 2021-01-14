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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı |Video

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Giriş: 14.01.2021 19:08
Güncelleme:14.01.2021 19:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, "Sırası geldikçe herkesin mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca, "Sırası geldikçe herkesin mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı." dedi.

Bakan Koca şöyle konuştu:

Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş ve canlı gösterilmiş başka ülke var mı, bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı programını anlık, canlı ve şeffaf şekilde götüreceğiz.

Vatandaşımız sırası geldiğinde aşıyı mutlak yaptırma noktasında hassasiyet göstermeli.

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