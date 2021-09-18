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Sabra ve Şatilla Katliamı’nın üzerinden tam 39 yıl geçti

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Giriş: 18.09.2021 17:00
Güncelleme:18.09.2021 17:00
Tarihin en kanlı olaylarından biri olarak bilinen Sabra ve Şatilla Katliamının üzerinden tam 39 yıl geçti. Ancak aradan geçen zamana rağmen yaklaşık 3 bin Filistinlinin acımasızca öldürüldüğü o katliamın failleri halen yargılanmadı. Peki 16 Eylül 1982'de neler yaşandı? Katliama giden süreç nasıl başladı? İşte tüm detaylar…
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