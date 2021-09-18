18 Eylül 2021, Cumartesi
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Sabra ve Şatilla Katliamı’nın üzerinden tam 39 yıl geçti
Tarihin en kanlı olaylarından biri olarak bilinen Sabra ve Şatilla Katliamının üzerinden tam 39 yıl geçti. Ancak aradan geçen zamana rağmen yaklaşık 3 bin Filistinlinin acımasızca öldürüldüğü o katliamın failleri halen yargılanmadı. Peki 16 Eylül 1982'de neler yaşandı? Katliama giden süreç nasıl başladı? İşte tüm detaylar…