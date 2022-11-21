Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür: Türkiye dünya çapında küresel bir pozisyon aldı! ABD bundan rahatsız oldu

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç Programı’nda Türkiye’nin Pençe Kılıç Hava harekâtı ile sınır ötesindeki çok sayıda terör örgütü PKK-PYD-KCK hedeflerine yönelik operasyonu ve verilen mesaj masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, “Türkiye enerjisinin büyük bölümümü (Suriye-Irak) bu hatta harcamakta. Neden? Çünkü buradaki tahribatın bombalamaların asıl nedenlerinden birisi Türkiye’nin küresel düzeyde Ukrayna ile Rusya arasındaki barışı sağlaması, esir takasını yapması. Dünya çapında küresel bir pozisyon aldı Türkiye. ABD bundan rahatsız oldu. Bu çok açık.” şeklinde konuştu.

Beyoğlu'nda 6 vatandaşımızın vefat ettiği 81 vatandaşımızın da yaralandığı alçak terör saldırısı ardından Başkan Erdoğan'ın talimatı ile terör yuvalarına yönelik şok bir harekat devreye sokuldu.

Operasyonun adı da Pençe Kılıç Hava Harekatı olarak isimlendirildi.

Tüm bu yaşananlar çerçevesinde takip eden süreç A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç Programı'nda ele alındı.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, operasyonun şifrelerini yorumladı ve dünyaya verilen mesajın perde arkasını açıkladı.

"KARA HAREKATI BAŞLANGICI OLABİLİR"

Mahmut Övür, "Bu operasyonun asıl hedefi nedir? Sadece cezalandırmamdır. Yoksa kara harekâtı için bir alan açmamadır. Belki iletişim kanallarını tahrip etmedir. İki ülke üzerinden yapıldığı için birbiri ile ilişkisini kesmeye yönelik bir harekettir. Bundan sonraki süreç oraya doğru gider diye düşünüyorum. Yani sadece birilerini, belli merkezleri cezalandırmak değil. O alanı etkisiz hale getirmek, bağlantıları koparmak ve kara harekatının önünü açmaktır diye bir sürecin başlangıcı olabilir." dedi.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI..."

Övür, "Türkiye'de bıçak kemiğe dayandı denir ya! İstanbul'daki o vahşi saldırı tamamen bir kıvılcım oldu ama bunun öncesi Mersin var. Arada inanılmaz saldırılar var. Ve enteresan bir şekilde başka bir havaya girmiş durumda var ortada… Yani, ABD desteği üzerinden (terör örgütü PKK ve uzantıları) müthiş de bir hava girmiş durumdalar." şeklinde konuştu.

"BU BÖLGEYİ BU HALE RUSYA VE ABD GETİRDİ"

"Sonuçta hazin olan bu coğrafya açısından içimizi acıtan bir fotoğraf var." diyen Övür, "Bir tarafta ABD hava sahası diğer yanda Rusya hava sahası… 2 ülke düşün Irak ve Suriye parçalanmış hale getirildi. Kim getirdi? Bu 2 tane büyük güç (Rusya ve ABD) getirdi. Küresel güçler getirdi. Ve orada bir tane de onlara aparatlık yapan bir örgüt var. Kim adına var? Güya Kürtler adına varlar. Ne alakası var ölen Kürtler! Attığı yerde yaşayanlar da Kürtler. Şimdi o çözüm süreçlerini düşünüyorum. Meseleyi neden tahrip ettiler? İşte bunun için yaptılar. Bölgeyi kaosa sürüklemek için ettiler. Sizi ölüme mahkum ettiler. Bir de bunu özgürlük adına yapıyorlar." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE DÜNYA ÇAPINDA KÜRESEL BİR POZİSYON ALDI! ABD BUNDAN RAHATSIZ OLDU"

"Batı basınına bakınca da 'Kürtler bombalanıyor' gibi manşetler atıyorlar" açıklamasını yapan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Timsah gözyaşı başka da bir izahı yok. Kürleri, Türkleri, Arapları oradaki Süryanileri filan düşündükleri yok. Onlar bu bölgeyi nasıl dizayn ederiz onun üzerinden bakıyorlar. Bunu oturup hepimizin oradaki sosyolojinin düşünmesi gerekiyor. Türkiye enerjisinin büyük bölümümü (Suriye-Irak) bu hatta harcamakta. Neden? Çünkü buradaki tahribatın, bombalamaların asıl nedenlerinden birisi Türkiye'nin küresel düzeyde Ukrayna ile Rusya arasındaki barışı sağlaması, esir takasını yapması. Dünya çapında küresel bir pozisyon aldı Türkiye. ABD bundan rahatsız oldu. Bu çok açık." cümlelerine yer verdi.