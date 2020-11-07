Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Kamil Yavuz M, sahte kimlikle yakalandı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran operasyonun perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Yapılan operasyonda öneml bir ismin yakalandığını söyleyen Kıran, bu kişi üzerinden FETÖ'ye kimlerin yardım ettiği, hangi iş adamları ve sivil toplum örgütleriyle irtibatta olduğunun deşifre edilebileceğini ifade etti. İşte Kıran'ın A Haber canlı yayınında yaptığı çarpıcı açıklamalar...

Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olan firari zanlı Kamil Yavuz M, sahte kimlikle yakalandı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran operasyonun perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.

Yapılan operasyonda öneml bir ismin yakalandığını söyleyen Kıran, bu kişi üzerinden FETÖ'ye kimlerin yardım ettiği, hangi iş adamları ve sivil toplum örgütleriyle irtibatta olduğunun deşifre edilebileceğini ifade etti.