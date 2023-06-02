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Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında vefat etti!
Meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan, tirajı yüksek birçok gazetede görev alan SABAH yazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.
MEHMET BARLAS KİMDİR?
Ankara'da 1942 yılında doğan Mehmet Barlas, lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı. Gazeteciliğe henüz öğrenci iken babasının Son Havadis'inde başlayıp, profesyonel gazeteciliğe Cumhuriyet'le birlikte adım attı. İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.
Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet, Sabah, Zaman, Akşam, Yeni Şafak gibi birçok gazetede çalıştı, köşe yazarlığı ve yöneticilik yaptı. TGRT'de günlük haber yorumculuğu yaptı. Barlas 2000 tarihli "Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi", "Turgut Özal'ın Anıları" (2000) ve 2001 tarihli "Türkiye Üzerine Pazarlıklar" kitaplarını yazdı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile bir haber programı hazırladı ve sundu. Aldığı bakanlık teklifini siyasetçi değil, gazeteci olduğu gerekçesiyle geri çevirdi.
2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber sunuculuğu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yapmış olup, şu anda NTV Radyo'da Makam Farkı adlı programı düzenlemektedir.Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetindedir..
Can Paker'in eniştesi; eski ticaret, ekonomi ve devlet bakanlığı ile Gaziantep milletvekilliği yapmış Cemil Sait Barlas'ın oğludur. Barlas 1968 yılından beri kendisi gazeteci Canan Barlas'le evliliğini sürdürmektedir. Barlas'ın iki çocuğu bulunmaktadır.
ESERLERİ
Sosyo-politik Bir Gerçek Olarak Hocaefendi Sendromu, 2000
Rüzgâr Gibi Geçti, İnkılap Kitabevi, 2005
Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi
İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak
Türkiye Üzerine Pazarlıklar, Birey Yayıncılık
Türkiye'de Darbeler ve Kavgalar Dönemi
Turgut Özal'ın Anıları