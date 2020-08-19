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Rusya'dan korona virüs aşısı alınacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

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Giriş: 19.08.2020 21:12
Güncelleme:19.08.2020 21:31
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Rusya'dan korona virüs aşısı alınacak mı?" sorusunu yanıtladı. Koca, "Ülkemizdeki aşı çalışmasıyla ilgili toplam 13 tane çalışma var. 3 tane çalışmanın hayvan fare çalışmasının bittiği. Bunun içinde hem Bakanlık olarak hem TUSEP olarak aşı çalışması yapan bütün arkadaşlarımıza her türlü kolaylığı gösterme çalışması içerisindeyiz. Dünyada ise Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere'nin çalışmaları var. Rusya ile çalışmalarımız devam ediyor. Biz faz 3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştuk. Faz3 çalışmasına geçmeden öncede preklinik çalışmalarını görerek başlatmayı düşünüyoruz. Almanya'da yapılan çalışma ile ilgili de faz3 çalışmasını Türkiye'de yapmak için bize müracaatlar oldu. Tedarik konusunda iletişim içerisindeyiz." dedi.
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