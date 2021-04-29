29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rusya'da Türkiye Akşamı! Moskova'da iftar programı düzenlendi

Rusya'da Türkiye Akşamı! Moskova'da iftar programı düzenlendi

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2021 08:57
Güncelleme:29.04.2021 09:08
Rusya'da "Türkiye Akşamı" adlı iftar programı düzenlendi. Program çervevesinde iftar öncesi, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi. İlk kez 2006 yılında Ankara Belediyesi tarafından Moskova'ya gönderilen iftar çadırının kurulmasıyla açılan 500 kişilik kapalı alanda her Ramazan akşamı farklı ülkeler ve bölgelerin iftar programları yapılırken Türkiye her yıl bir gün ev sahibi sıfatıyla iftar veriyor.
Rusya'da Türkiye Akşamı! Moskova'da iftar programı düzenlendi
Rusya'da Türkiye Akşamı! Moskova'da iftar programı düzenlendi
CHP'li başkandan akraba kıyağı
CHP'li başkandan akraba kıyağı
Bakan Soylu duyurdu! İşte operasyon anı...
Bakan Soylu duyurdu! İşte operasyon anı...
Halk TV ekranlarında skandal alkol yorumu! İçki haram değildir
Halk TV ekranlarında skandal alkol yorumu! "İçki haram değildir"
YKS ve LGS ertelenecek mi?
YKS ve LGS ertelenecek mi?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar
Otogarda patlayıcının ele geçirildiği operasyona ait görüntüler
Otogarda patlayıcının ele geçirildiği operasyona ait görüntüler
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber'de ABD Başkanı Biden ve muhalefeti eleştirdi
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber'de ABD Başkanı Biden ve muhalefeti eleştirdi
Biden'ın planını haritada açıkladı
Biden'ın planını haritada açıkladı
ABD'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması
ABD'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması
Koronavirüste son durum
Koronavirüste son durum
Hindistan varyantı ne kadar tehlikeli?
Hindistan varyantı ne kadar tehlikeli?
Daha Fazla Video Göster