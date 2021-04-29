Rusya'da Türkiye Akşamı! Moskova'da iftar programı düzenlendi

Rusya'da "Türkiye Akşamı" adlı iftar programı düzenlendi. Program çervevesinde iftar öncesi, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi. İlk kez 2006 yılında Ankara Belediyesi tarafından Moskova'ya gönderilen iftar çadırının kurulmasıyla açılan 500 kişilik kapalı alanda her Ramazan akşamı farklı ülkeler ve bölgelerin iftar programları yapılırken Türkiye her yıl bir gün ev sahibi sıfatıyla iftar veriyor.