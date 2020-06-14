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Rusya ve Türkiye arasında kırmızı çizgilerde anlaşmazlık mı var? Kritik toplantı neden ertelendi? Canlı yayında açıkladı |Video

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Giriş: 14.06.2020 14:53
Güncelleme:14.06.2020 15:06
Son dakika haberi; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılması planlanan görüşme ileri bir tarihe ertelendi. Libya meselesinin ağırlıklı olarak gündemde olacağı bu kritik toplantı neden ertelendi? Toplantının iptal edilmesinin perde arkasında ne var? Türkiye ile Rusya arasında köprüler atıldı mı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın flaş gelişmeyi A Haber canlı yayınında yorumladı.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında Türk ve Rus dışişleri bakanlarının İstanbul'da gerçekleştirecekleri kritik Libya ağırlıklı toplantısının neden ertelendiğinin perde arkasını anlattı. İşte Caşın'ın yaptığı o açıklamalarda;

"KIRMIZI ÇİZGİLERDE ÇATIŞMA OLDU"

Türkiye ve Rusya Libya konusunda ortak mutabakat içerisinde... Dün İbrahim Kalın'da ifade etti 'Türkiye siyasi çözümden yanadır' dedi. Aynı şekilde Rusya tarafı da bu açıklamaları yapmıştı daha önce... Hem Dışişleri Bakanı Lavrov hem de Putin, Suriye'de barışı ateşkesi istediklerini ifade etmişlerdi. Burada her iki devletin İstanbul toplantısına karar vermesi önemli. Bu karar Türkiye ve Rusya taraflarının Libya'da iç savaşın sona ermesini hedeflediğini gösteriyor. İşlerin normalleşmesi sonrasında da her iki ülke Libya'da iş yapmak istiyor. Libya'nın bölünmesinin önlenmesi ana hedef. Buradaki sorun Hafter'e rağmen ateşkesin nasıl icra edileceğini konusuydu. Zannediyorum burada kırmızı çizgilerde bir çatışma oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada da görüldüğü üzere Türkiye Rusya uzlaşısının bittiği anlamına gelmiyor. Önümüzdeki günlerde bu engelin aşılacağını ve her iki bakanın yeniden bir araya geleceğini düşünüyorum. Bir savaş olmadan, siyasi çözüm yoluyla Hafter'in el çektirilmesi ve ülkenin bölünmeden barışa kavuşması yolundaki iradenin henüz iki tarafında koruduğu kanaatindeyim.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, iki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde de devam etmesinin belirtildi.

Bakanlar düzeyindeki görüşmelerin ise ileri bir tarihte gerçekleştirileceği ifade edildi.

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