09 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya-Ukrayna savaşı nereye gidiyor? Putin neden hızlı sonuç almak istiyor?
Rusya, Ukrayna savaşı her geçen gün derinleşiyor. Ukrayna ordusu, Rusları şehirlere çekti. Şehir savaşı resmen başladı. Kremlin, Donbass'taki ayrılıkçı iki cumhuriyetin davetiyle "Özel askeri operasyon" gerçekleştirdiği ve amacının Ukrayna'yı "silahsızlandırmak ve Neonazilerden temizlemek" olduğu iddiasında. Bütün sert söylemlere rağmen ABD, NATO ve Avrupa'dan askeri bir tepki beklenmiyordu. NATO, üye ülkeler için savunma planlarını etkinleştirdi. ABD ve AB yetkilileri, Rus ekonomisini çökertecek ağır ekonomik yaptırımlardan bahsetti ve şaşırtıcı bir şekilde bu konuda giderek birlik oldu. Harekatın nerede duracağı ise şimdilik Putin'in kararına ve Ukrayna'nın savunma direncine bağlı.