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Rusya-Ukrayna savaşı nereye gidiyor? Putin neden hızlı sonuç almak istiyor?

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Giriş: 09.03.2022 12:02
Rusya, Ukrayna savaşı her geçen gün derinleşiyor. Ukrayna ordusu, Rusları şehirlere çekti. Şehir savaşı resmen başladı. Kremlin, Donbass'taki ayrılıkçı iki cumhuriyetin davetiyle "Özel askeri operasyon" gerçekleştirdiği ve amacının Ukrayna'yı "silahsızlandırmak ve Neonazilerden temizlemek" olduğu iddiasında. Bütün sert söylemlere rağmen ABD, NATO ve Avrupa'dan askeri bir tepki beklenmiyordu. NATO, üye ülkeler için savunma planlarını etkinleştirdi. ABD ve AB yetkilileri, Rus ekonomisini çökertecek ağır ekonomik yaptırımlardan bahsetti ve şaşırtıcı bir şekilde bu konuda giderek birlik oldu. Harekatın nerede duracağı ise şimdilik Putin'in kararına ve Ukrayna'nın savunma direncine bağlı.
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