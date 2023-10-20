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Rusya ABD gemilerini vurur mu? Putin açıklamaları ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 16:53
Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar sürerken ABD'nin Doğu Akdeniz'e donanma gemilerini göndermesine Rusya'dan misilleme geldi. Diğer yandan Rusya lideri Putin ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerine de cevap verdi. ABD her yerde hedef mi? Rusya ABD gemilerini vurur mu? Putin açıklamaları ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.
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