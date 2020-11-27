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Ruslardan İngilizlere Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş teklif! Dünya bunu konuşuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.11.2020 23:50
Güncelleme:28.11.2020 00:42
Rusya’da Gameleya Enstitisü tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının arkasındaki bilim insanları, farklı bir Kovid-19 aşısı geliştiren İngiliz AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’ne aşılarının etkinliklerini artırmak için kendilerininki ile karıştırarak denemeleri çağrısında bulundu. Dünya bu çağrıya kilitlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında aktardı.

Rusya'dan AstraZeneca - Oxford aşısıyla ilgili flaş bir haber geldi. Etkinlik oranı yüzde 95 olarak açıklanan Rus aşısı Sputnik V'i geliştiren bilim insanları AstraZeneca'ya ilginç bir teklif götürdü.

Rusya'da Gameleya Enstitisü tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının arkasındaki bilim insanları, farklı bir Kovid-19 aşısı geliştiren İngiliz AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'ne aşılarının etkinliklerini artırmak için kendilerininki ile karıştırarak denemeleri çağrısında bulundu.

Rusya'nın Sputnik-V aşısının 28. günde yüzde 91.4, 42. gündeyse yüzde 95 etkili olduğu açıklanmıştı. AstraZenaca/Oxford aşısından ise hayal kırıklığı yaratan bir haber gelmişti.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının denemelerinden ortalama yüzde 70 başarılı sonuç alındığı açıklamasının ardından denemelerle ilgili veriler sorgulanmaya devam ediyor.

Aşıyı geliştiren Rus bilim insanları AstraZeneca - Oxford aşısında yapılacak yeni klinik denemelerde kendi aşılarının da kullanılarak aşıların karıştırılmasını, bunu aşının etkinliği artıracağını iddia ettiler.

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