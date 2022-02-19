19 Şubat 2022, Cumartesi
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Rus yanlısı Ukraynalı vekile canlı yayında tokat! Kavgayı eski lider Poroşenko ayırdı
Ukrayna'da canlı yayınlanan bir televizyon programında tekme tokat kavga çıktı. Rus yanlısı Parlamento Üyesi Sufriç'in açıklamalarına sinirlenen bir gazeteci Ukraynalı milletvekiline sert bir tokat attı. Olayın ardından birbirine giren ikiliyi, programa katılan eski Ukrayna Başbaşkanı Poroşenko ayırmaya çalıştı.