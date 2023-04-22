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Rus uzmanlar 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2023 18:32
14 Mayıs seçimleri Rusya’da da yakından takip ediliyor. Rusya Duma milletvekili Mihail Delyagin ve Rus Türkolog Karine Gevorgyan A Haber'e konuştu, seçim gündemini değerlendirdi.
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