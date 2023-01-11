Rum kesiminden skandal Türkiye çıkışı! Başpiskopostan provokatif açıklama

Doğu Akdeniz'de provokatif adımlar atmaya devam eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'yi bir kez daha asılsız suçlamalarla hedef aldı. Rum kesiminin yeni başpiskoposu,Ttürkiye için "işgalci güç" ifadesini kullandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz anlattı.

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