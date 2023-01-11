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Rum kesiminden skandal Türkiye çıkışı! Başpiskopostan provokatif açıklama

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 08:50
Doğu Akdeniz'de provokatif adımlar atmaya devam eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'yi bir kez daha asılsız suçlamalarla hedef aldı. Rum kesiminin yeni başpiskoposu,Ttürkiye için "işgalci güç" ifadesini kullandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz anlattı.
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