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23.12.2019

Ruam hastalığının vurduğu Büyükada'da içler acısı görüntü!

Büyükada'da atların üç ay süre ile faytona koşulmasının durdurulmasının ardından dün akşam çekilen görüntüler yürekleri dağladı. İki atın çöpte yemek ararken çekilen görüntüleri içleri sızlattı.

Ruam hastalığının ardından 81 atın itlaf edilmesiyle birlikte, Büyükada'da üç ay boyunca atların faytonlara koşulması durduruldu.

Bu kararın ardından dün akşam çekilen görüntü atların içler acısı halini gözler önüne sürdü.

İki at çöpte yemek ararken görüntülendi. Yemek arayan atları vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntülerde atlar çöp kenarında yemek arıyor.

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