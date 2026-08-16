RTÜK'ün dijital platform cezaları tartışma yarattı: 250 bin TL

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun dijital platformlara yönelik son kararları gündemde. RTÜK'ün HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney+ hakkında çeşitli yayın ihlalleri gerekçeleriyle idari para cezaları uyguladığı aktarılıyor. Cezaların 250 bin TL seviyesinde kalması ise dijital platformlara yönelik yaptırımların caydırıcılığı konusunda tartışma başlattı. Gazeteci Zafer Şahin, dijital platformların reklam pastasından adaletsiz şekilde artan payına da dikkat çekerek denetim çağrısında bulundu.