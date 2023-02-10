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Rönesans rezidansın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun'un yakalanma anı!

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Giriş: 10.02.2023 19:20
Hatay'da inşa edilen ve milyonlarca liraya "Cennetten bir kare" olarak satışa sunulmasının ardından yaşanan depremde yerle bir olan Rönesans Rezidansın mimarı Mimar Mehmet Yaşar Coşkun’un yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yakalanan Coşkun gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Mehmet Yaşar Coşkun’un yakalanma anı!
Mehmet Yaşar Coşkun'un yakalanma anı!
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