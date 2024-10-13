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Rojin Kabaiş'ten 16 gündür haber yok

Rojin Kabaiş'ten 16 gündür haber yok

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 11:54
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları da sürüyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı.
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