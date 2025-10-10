Rize’deki sel felaketi! Başkan Erdoğan: Hasar tespit çalışmalarını tamamladık

10 Ekim 2025, Cuma

Giriş: 10.10.2025 14:59
Rize’de toplu açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Baba ocağım Rize'deyim. Sevdanız için, vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 20-21 Eylül'deki sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bin 754 personel, 5 helikopterle sel felaketine müdahale ettik. Hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.” dedi.
