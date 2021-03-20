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Riskin artığı Samsun'da HES haritası kırmızıyla kaplandı! "Kendilerini kandırıp ateşe atıyorlar

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Giriş: 20.03.2021 15:50
Güncelleme:20.03.2021 15:58
Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun’da, kent merkezi Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı. Kentte, soğuk ve rüzgârlı havaya rağmen bazı vatandaşlar deniz kenarına giderek sahilde bisiklet sürüp, yürüyüş yaparken, çocuklar ise parklarda oyun oynadı. Maske takmayanların kendilerini kandırıp ateşe attıklarını söyleyen Nejat Palisoğlu, "Kendisine saygısı olmayanını kimseye saygısı olmaz. Bu bataktan kurtulmamız için kendimizi dezenfekte etmemiz lazım, kanunlara uymamız lazım." dedi.
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