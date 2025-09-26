26 Eylül 2025, Cuma

Rekabet Kurulu’ndan Spotify’a soruşturma! Ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlandırma iddiaları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 15:29
Rekabet kurulu, İsveçli müzik akış uygulaması Spotify hakkında ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlandırma suçlamaları ile soruşturma başlattı. Spotify'ın hak sahipleri arasında müzik eserlerini çalma listelerine ekleme ve öne çıkarma gibi unsurlar yönünden ayrımcılık yapıp yapmadığı incelenecek.
