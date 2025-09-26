Rekabet Kurulu’ndan Spotify’a soruşturma! Ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlandırma iddiaları

Rekabet kurulu, İsveçli müzik akış uygulaması Spotify hakkında ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlandırma suçlamaları ile soruşturma başlattı. Spotify'ın hak sahipleri arasında müzik eserlerini çalma listelerine ekleme ve öne çıkarma gibi unsurlar yönünden ayrımcılık yapıp yapmadığı incelenecek.

