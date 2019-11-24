"Reis dede selamün aleyküm" sosyal medya küçük kızın Erdoğan ile bu diyalogunu konuşuyor |Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'deki ziyareti esnasında yaşanan bir diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanında oturan küçük kız, "Reis dede, selamün aleyküm" dedi. Erdoğan'ın da küçük kıza yanıt vermesiyle birlikte ortaya renkli görüntüler çıktı. İşte o diyaloglar ve sosyal medyada gündem olan küçük kızın o sözleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'deki ziyareti esnasında yaşanan bir diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanında oturan küçük kız, "Reis dede, selamün aleyküm" dedi. Erdoğan'ın da küçük kıza yanıt vermesiyle birlikte ortaya renkli görüntüler çıktı.

Küçük kızın salonda herkesi güldüren bu çıkışın ardından Erdoğan, "İşte bu da bir Hatice" dedi ve güldü.

"YAŞASIN İSLÂM, ELİMİZDE KUR'AN"

Minik kız daha sonra "Selamün aleyküm, aleyküm selam, bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam, elimizde Kur'an..." diye devam etti. O anlara ait video görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa süre içerisinde beğeni paylaşım rekoru kırdı.