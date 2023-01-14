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Rami Kütüphanesi vatandaşların hizmetine açıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.01.2023 14:42
Türkiye'nin en büyük Avrupa’nın ise sayılı kütüphaneleri arasında yer alan Rami Kütüphane ve Millet Bahçesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.
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