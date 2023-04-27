Rakamlarla Türkiye! Çağ atlatan ulaşım projeleri

AK Parti iktidarı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye'nin son yirmi yılında ulaşım alanında asırlık değişimler yaşandı. Ülke bölünmüş yollarla birbirine kavuşurken demir ağlarla sarıldı. İşte ulaştırma alanında Türkiye'ye çağ atlatan projeler...

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