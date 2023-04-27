27 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rakamlarla Türkiye! Çağ atlatan ulaşım projeleri

Rakamlarla Türkiye! Çağ atlatan ulaşım projeleri

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2023 08:59
AK Parti iktidarı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Türkiye'nin son yirmi yılında ulaşım alanında asırlık değişimler yaşandı. Ülke bölünmüş yollarla birbirine kavuşurken demir ağlarla sarıldı. İşte ulaştırma alanında Türkiye'ye çağ atlatan projeler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Halkın adamı: Erdoğan!
Halkın adamı: Erdoğan!
CHP’nin bot hesapları mesaide!
CHP'nin bot hesapları mesaide!
PKK ile İYİ Parti aynı yerde
"PKK ile İYİ Parti aynı yerde"
Müjdeler vermeye devam edeceğiz
"Müjdeler vermeye devam edeceğiz"
Yurt dışındaki Türklere müjdeler
Yurt dışındaki Türklere müjdeler
Çağ atlatan ulaşım projeleri
Çağ atlatan ulaşım projeleri
Havalimanında oy verme işlemi başladı
Havalimanında oy verme işlemi başladı
Akkuyu’da nükleer yakıt getirme töreni
Akkuyu'da nükleer yakıt getirme töreni
Türkiye – Rusya arasında enerji iş birliği
Türkiye – Rusya arasında enerji iş birliği
İşte son seçim anketinin sonuçları
İşte son seçim anketinin sonuçları
Akkuyu NGS’de tarihi gün
Akkuyu NGS'de tarihi gün
Yeni yüzyılı birlikte kuracağız
"Yeni yüzyılı birlikte kuracağız"
Daha Fazla Video Göster