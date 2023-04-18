Putin'den kritik ziyaret! Ukrayna'daki Rus askeri birliklerini ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da ilhak ettiği Herson ve Luhansk bölgelerini ilk defa ziyaret etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.

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