18 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Putin'den kritik ziyaret! Ukrayna'daki Rus askeri birliklerini ziyaret etti

Putin'den kritik ziyaret! Ukrayna'daki Rus askeri birliklerini ziyaret etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2023 13:50
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da ilhak ettiği Herson ve Luhansk bölgelerini ilk defa ziyaret etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Putin’den kritik ziyaret!
Putin'den kritik ziyaret!
Yerli elektrikli lokomotif raylara iniyor
Yerli elektrikli lokomotif raylara iniyor
Sandığa siber kalkan geliyor
Sandığa siber kalkan geliyor
Köy evleri 3 gün sonra teslim edilecek!
Köy evleri 3 gün sonra teslim edilecek!
Temeli atılan deprem konutları yükseliyor!
Temeli atılan deprem konutları yükseliyor!
Koalisyon hükümetleri ne kaybettirdi?
Koalisyon hükümetleri ne kaybettirdi?
Miting turu Afyon’dan başlıyor
Miting turu Afyon’dan başlıyor
Altın almalı mı satmalı mı? İşte cevap
Altın almalı mı satmalı mı? İşte cevap
Avrupa’daki Türklere TOKİ müjdesi!
Avrupa'daki Türklere TOKİ müjdesi!
Azerbaycan ve Türkiye’den kardeşlik iftarı!
Azerbaycan ve Türkiye’den kardeşlik iftarı!
Antakya Hastanesi’nde çalışmalar hızla sürüyor
Antakya Hastanesi'nde çalışmalar hızla sürüyor
Kılıçdaroğlu’nun Kandil sessizliği!
Kılıçdaroğlu'nun "Kandil" sessizliği!
Daha Fazla Video Göster