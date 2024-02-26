Putin'den Başkan Erdoğan'a "doğum günü" tebriği

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya lideri, Erdoğan'ı arayarak doğum günü dolayısıyla tebriklerini iletti.

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