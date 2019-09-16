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16.09.2019

Putin, Üçlü Zirve'de Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı

Üçlü Zirve kapsamında Ankara'ya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ortak basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birlikte ortak basın açıklaması yaptı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı, Yemen'de yaşanan Suudi Arabistan-İran gerilimiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyarak barış çağrısında bulundu.

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Gulcan Gulcan

Tebrik ederim

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evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 19:01
Alparslan Alparslan

Benim rusçam söyle anladı irana s300 sattık türkiye ye s400 satıyoz suudilerde s500 alsın dost olursunuz dedi, müslümanlar birleşirsiniz dedi

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evet0
hayır1
cevapla 17.09.2019 12:31
Sen de oku ! Sen de oku !

Tarih boyunca gavurlar bize İslam'ı öğretmeye çalışmıyor mu?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 08:48
rizeli rizeli

ulan rus bile kurandan ayet okuyup bıze ögüt verıyor bizim müslümanlar hala bır bırıne dusman

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evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 08:34
Misafir Misafir

Putin cok ama cok zeki bir adam.Okudugu ayet bir yana.Sudi arabistanin iyi nabzini ölctü.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.09.2019 00:57
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

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