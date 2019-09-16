Putin, Üçlü Zirve'de Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı

Üçlü Zirve kapsamında Ankara'ya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ortak basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birlikte ortak basın açıklaması yaptı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı, Yemen'de yaşanan Suudi Arabistan-İran gerilimiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyarak barış çağrısında bulundu.