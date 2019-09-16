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16.09.2019
Putin, Üçlü Zirve'de Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı
Üçlü Zirve kapsamında Ankara'ya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ortak basın toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birlikte ortak basın açıklaması yaptı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı, Yemen'de yaşanan Suudi Arabistan-İran gerilimiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyarak barış çağrısında bulundu.
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Tebrik ederim
Benim rusçam söyle anladı irana s300 sattık türkiye ye s400 satıyoz suudilerde s500 alsın dost olursunuz dedi, müslümanlar birleşirsiniz dedi
Tarih boyunca gavurlar bize İslam'ı öğretmeye çalışmıyor mu?
ulan rus bile kurandan ayet okuyup bıze ögüt verıyor bizim müslümanlar hala bır bırıne dusman
Putin cok ama cok zeki bir adam.Okudugu ayet bir yana.Sudi arabistanin iyi nabzini ölctü.
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