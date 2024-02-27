27 Şubat 2024, Salı
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Propaganda programı A Haber ekranlarında! Sam amca kim ve bizden ne istiyor?
Belli bir düşünceyi çeşitli araçlarla kitlelere ulaştırmak ve onları etkilemek için yapılan her türlü çalışmaya propaganda deniliyor. Geçtiğimiz yüzyılda ise bu görevi en çok üstlenen unsur posterler oldu. Propaganda adlı yeni köşemizde hepimizin çok aşina olduğu bir figür ile tanıştıracağız sizi. Sam amca. Sam amca'nın kim olduğunu ve bizden ne istediğini ekranlara getiriyoruz.