23 Aralık 2021, Perşembe
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Prof. Dr. Yavaşca'nın son görüntüleri | Klasik Türk Müziği Sanatçısı Prof. Dr. Yavaşca 95 yaşında vefat etti
Klasik Türk Müziği Sanatçısı, İcracı ve Bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca 95 yaşında hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Mahmut Keşan ayrıntıları aktardı.