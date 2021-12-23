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Prof. Dr. Yavaşca'nın son görüntüleri | Klasik Türk Müziği Sanatçısı Prof. Dr. Yavaşca 95 yaşında vefat etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2021 11:47
Klasik Türk Müziği Sanatçısı, İcracı ve Bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca 95 yaşında hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Mahmut Keşan ayrıntıları aktardı.
Prof. Dr. Yavaşca’nın son görüntüleri
Prof. Dr. Yavaşca'nın son görüntüleri
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