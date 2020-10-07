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Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın’dan çarpıcı ifadeler: Ermenistan insanlığa karşı savaş suçu işliyor

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Giriş: 07.10.2020 22:41
Güncelleme:07.10.2020 22:43
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzm. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Azerbaycan'ın Karabağ'da yürüttüğü operasyonla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Ermenistan’ın insanlığa karşı bir suç işlediğini vurguladı ve ‘’hukuk affetmez’’ dedi.
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