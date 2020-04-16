Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu sevindirici bir haber dedi ve açıkladı! ''9 ay sonra nüfus artışı gözlenecek''

Cumhurbaşkanlığı Gıda Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programında karantina sürecinde nüfus artışı olacağına dikkat çekti. Prof. Dr. Saraçoğlu, ‘’9 ay sonra falan nüfusta önemli bir artış gözlenecektir. Çünkü hane halkı hep evde, 11 - 12 ay sonra burada bir şeyler göreceğiz’’ dedi.