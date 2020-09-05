Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'ndan A Haber'de bomba açıklama: Akdeniz'den her an bir müjde gelebilir

A Haber ekranlarında yayınlanan Diplomasi programına konuk olan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu Doğu Akdeniz'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akdeniz'deki jeolojik formasyona dikkat çeken Kumbaroğlu, enerji kaynaklarının Doğu Akdeniz'de olduğunu söyledi. Bu sebeple Batı ülkelerinin Doğu Akdeniz'de hak iddia ettiğini aktaran Prof. Dr. Kumbaroğlu, ''Akdeniz'den her an bir müjde gelebilir, potansiyel çok yüksek.'' dedi.