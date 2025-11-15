15 Kasım 2025, Cumartesi
Polis Memuru Ali Barut Şehit Oldu
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Barut (34), memleketi Salihli’de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 2 çocuk babası şehit Barut için düzenlenen törende helallik alındı, protokol ve sevenleri şehide veda etti. Aynı kazada ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünalın ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.