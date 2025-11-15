15 Kasım 2025, Cumartesi

Polis Memuru Ali Barut Şehit Oldu
Polis Memuru Ali Barut Şehit Oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 17:59
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Barut (34), memleketi Salihli’de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 2 çocuk babası şehit Barut için düzenlenen törende helallik alındı, protokol ve sevenleri şehide veda etti. Aynı kazada ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünalın ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.
