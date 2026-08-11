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Plaj işgaline karşı Bakanlık devrede

Plajlarda özel işletmeler tartışma konusuydu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşın tepki gösterdiği uygulamayla ilgili harekete geçti. Artık kıyı işgaline izin verilmeyecek.

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