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PKK'yı öven paylaşımlara adli işlem

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 09:08
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan askerler ve Pençe Kilit Harekat bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak terör örgütü PKK'yı öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildiğini bildirdi. Yerlikaya, 133 şüphelinin yurt dışında olduğunu belirlendiğini ve haklarında adli işlemler başlatıldığını açıkladı. Yerlikaya ayrıca yurt içinde tespit edilen 39 şüpheliden 18'inin yakalandığını belirtti.
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