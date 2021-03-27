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PKK’ya verilen "Sincar süresi" doldu! Terör örgütü PKK Sincar'dan çekilecek mi? Sincar'da operasyon yapılacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2021 11:29
Güncelleme:27.03.2021 11:35
Geçtiğimiz aylarda Irak Merkezi Hükümeti ile Bölgesel Kürt Yönetimi’nin yaptığı Sincar anlaşması ile terör örgütü PKK'ya Sincar'ı boşaltması istenmişti. Ancak anlaşmaya rağmen terör örgütü Sincar'ı boşaltmadı. Son olarak Irak hükümetinin Sincar'ın boşaltılması için PKK’ya verdiği süre dün gece yarısı doldu. Ancak gelen bilgilere göre terör örgütü hala Sincar'da bulunmaya devam ediyor. Peki bundan sonra ne olacak? Sincar'a bir operasyon yapılabilir mi? Irak'ta neler oluyor? Bu soruların yanıtını gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında verdi.
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