PKK'nın Karadeniz'e sızma girişimi engellendi

Karadeniz'de sızmaya çalışan üst düzey terörist Erzurum Şenkaya'da etkisiz hale getirilmişti. Aynı bölgede 2 terörist de teslim oldu.

2 terörist iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, teslim oldu.

Bölgede dün çıkan çatışmada da Hejar kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirilmişti.

3 teröristin, Erzurum üzerinden Karadeniz'e sızma girişiminde olduğu öğrenildi.

Böylece teröristler amacına ulaşamadı. Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.