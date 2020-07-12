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PKK'nın Karadeniz'e sızma girişimi engellendi
Karadeniz'de sızmaya çalışan üst düzey terörist Erzurum Şenkaya'da etkisiz hale getirilmişti. Aynı bölgede 2 terörist de teslim oldu.
2 terörist iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum Şenkaya ilçesi kırsalında, teslim oldu.
Bölgede dün çıkan çatışmada da Hejar kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirilmişti.
3 teröristin, Erzurum üzerinden Karadeniz'e sızma girişiminde olduğu öğrenildi.
Böylece teröristler amacına ulaşamadı. Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.