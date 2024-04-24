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PKK/KCK Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı! MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden nokta operasyon

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2024 20:51
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonuyla İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nin Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderildi.A Haber muhabiri Barış Türel PKK’nın sözde sorumlusuna düzenlenen operasyon hakkında ki detayları anlattı. İşte detaylar...
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