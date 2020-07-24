PKK tarafından kızı kaçırılan acılı anne Maide Hanım A Haber'de Merkel'e seslendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Maide Hanım, PKK tarafından kaçırılan kızı için çağrıda bulunmak için A Haber'e bağlandı. ABD Başbakanı Merkel'e sesini duyurmak için eylemlerine devam eden Maide Hanım, Alman hükümetin duyarsızlığına tepki gösterdi.

A Haber canlı yayınına bağlanan Maide Hanım, Memleket Meselesi programında PKK tarafından kaçırılan kızı için yaptığı çağrıyı yineledi.

MERKEL ÖNÜNDEN GEÇTİ AMA...

ABD Başbakanı Merkel'e sesini duyurmak için uzun bir süredir eylemini sürdüren Maide Hanım, "Bütün bakanların konuşma yaptıkları Parlamento Binası'nın karşısındaki bina önünde eylem yapıyorum. Merkel arabasıyla önümden geçti ancak oralı oldı. Almanca yazdığım pankartta, 'PKK bir virüstür, lütfen çocuğumu geri almak için bana yardım edin' yazıyor" şeklinde konuştu.

22 HAFTADIR SESSİZLER

Berlin'deki gözyaşlı anne Maide Hanım, 22 haftadır hiçbir yetkiliden cevap alamadığını dile getirdi.

A Haber canlı yayınında konuşan Maide Hanım, "Ben değilim ancak kızım hem Alman hem Türk vatandaşı. Gelip geçenler bakıyor, "ne oluyor?" diye soran bile yok. Benim çocuğum buradayken kaçırıldı. Demek ki burada çözülmesi gereken bir problem. İngiltere'de yaşayan birisi benimle irtibata geçti. Onun çocuğu da PKK tarafından kaçırılmış. İngiltere vatandaşı çocuk ülkenin devreye girmesiyle geri getiriliyor. İngiltere vatandaşını getirmek için bu kadar mücadele ediyorsa, Almanya'da yapabilir. Ancak henüz bana ulaşan yok." dedi.