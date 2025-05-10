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PKK ne zaman silah bırakacak? Fesihten sonra hangi adımlar atılacak?

PKK ne zaman silah bırakacak? Fesihten sonra hangi adımlar atılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 11:30
Güncelleme:10.05.2025 11:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan PKK’nın kısa sürede silah bırakacağına dair önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan Irak Başbkanı Sudani ile ottak basında toplantısında ise “Türkiye'nin olduğu kadar Irak'ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı müşterek mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığımızı teyit ettik.” dedi. ABD Başkanı Trump ise İngiltere ile anlaşma yaptıklarını duyurdu ve Gazze konusunda hafta sonu ateşkes olabileceğine dair iddialar var. Gündemin sıcak başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
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PKK ne zaman silah bırakacak? Fesihten sonra hangi adımlar atılacak?
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