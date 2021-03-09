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PKK hangi bölgeleri "sözde devlet" olarak tanımlıyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar 25 teröristin öldürülmesini A Haber'e değerlendirdi

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Giriş: 09.03.2021 19:36
Güncelleme:09.03.2021 19:39
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Kandil ve Hakurk'ta 25 teröristin öldürülmesine ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bu seviyede 25 kişilik bir grubun etkisiz hale getirilmesinin önemine değinen Ağar, PKK'nın "sözde devlet" olarak tanıdığı sınırlarını da açıkladı. Ağar ayrıca Türkiye'nin bu bölge üzerinde ilerleyen dönemlerde operasyonlarını sürdüreceğini ifade etti.
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