PISA 2022 Türkiye sonuçları açıklandı! Türkiye her alanda sıralamasını yükseltti

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2022 sonuçları tüm dünyayla eş zamanlı olarak açıklandı. Sonuçlara göre Türkiye her alanda sıralamasını yükseltti.

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