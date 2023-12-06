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PISA 2022 Türkiye sonuçları açıklandı! Türkiye her alanda sıralamasını yükseltti

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Giriş: 06.12.2023 14:19
Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2022 sonuçları tüm dünyayla eş zamanlı olarak açıklandı. Sonuçlara göre Türkiye her alanda sıralamasını yükseltti.
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