18 Nisan 2022, Pazartesi
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Pençe-Kilit operasyonu PKK’lı rahatsız etti! PKK yandaşları Marsilya’da sokağa döküldü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olarak başlattığı operasyon Avrupa'da PKK yandaşlarını sokağa döktü. Fransa'nın Marsilya kentinde PKK yandaşları provokasyon gösterisi yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın anlattı.