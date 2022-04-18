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Pençe-Kilit operasyonu PKK’lı rahatsız etti! PKK yandaşları Marsilya’da sokağa döküldü

A Haber
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Giriş: 18.04.2022 13:13
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olarak başlattığı operasyon Avrupa'da PKK yandaşlarını sokağa döktü. Fransa'nın Marsilya kentinde PKK yandaşları provokasyon gösterisi yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın anlattı.
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