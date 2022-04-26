26 Nisan 2022, Salı
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Pençe-Kilit operasyonu hangi aşamada? Kandil'e operasyon ne zaman?
Pençe-Kilit operasyonu birinci haftasını doldurdu. Öldürülen terörist sayısı 56 oldu. Bölgede 3 bin civarında terörist olduğu hesaplanırken operasyonun Kandil'e uzayıp uzamayacağı tartışılıyor. Mehmetçik teröristleri temizlemek için 50-60 kilometre derinliğe inecek geçiş yollarını tutarak örgütün nefes borusunu kesecek. Operasyonlardaki son durumu Diyarbakır'dan A haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.