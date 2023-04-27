Pazarcı esnafına vergi desteği! Başkan Erdoğan'ın açıkladığı desteğin detaylarında neler var?

Pazarcı esnafına vergi desteği geliyor. O desteğin detayları da belli oldu. Buna göre; 13 büyükşehirdeki yaklaşık 80 bin pazarcı daha basit usulde vergilendirilecek. Konuyu Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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