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05.02.2020
Parti içi muhalefete Kılıçdaroğlu darbesi! Adayları tek başına belirledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi muhalefetin itirazlarına rağmen, İstanbul, Ankara ve İzmir'de il başkan adaylarını tek başına belirledi. İstanbul'da mevcut il başkanı Canan Kaftancıoğlu'na rakip olmaya hazırlanan Cemal Canpolat'ı telefonla arayan Kılıçdaroğlu, Canpolat'ı adaylıktan vazgeçirmeyi başardı. Ankara ve İzmir'de de örgütün değil CHP Genel Başkanı'nın istediği kişiler aday oldu...
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